Бемби. История жизни в лесу
Режиссер:Мишель Фесслер
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Молодой олененок Бемби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев.
Продолжительность:77 мин
Сценарий:Лоран Бухманн, Мишель Фесслер, Тристан Лермит
В ролях:Милен Фармер
Музыка:Лорен Перез
В ролях:Милен Фармер
Музыка:Лорен Перез
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:17 октября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:17 октября 2024
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