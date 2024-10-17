Бемби. История жизни в лесу

Режиссер: Мишель Фесслер

Жанры: Приключения, Семейный.

Молодой олененок Бемби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев.

Продолжительность: 77 мин

Сценарий: Лоран Бухманн, Мишель Фесслер, Тристан Лермит

В ролях: Милен Фармер

Музыка: Лорен Перез