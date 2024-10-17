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Бемби. История жизни в лесу

Режиссер:Мишель Фесслер
Жанры: Приключения, Семейный.

Молодой олененок Бемби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев.

Продолжительность:77 мин
Сценарий:Лоран Бухманн, Мишель Фесслер, Тристан Лермит
В ролях:Милен Фармер
Музыка:Лорен Перез
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:17 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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11:10 (330)
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