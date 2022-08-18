160615

Бегущие за волной

Режиссер:Тайлер Эткинс
Жанры: Драма.

Бош — заядлый сёрфер на австралийском побережье, в его жизни появляются большие проблемы из-за нелегального бизнеса. В страхе быть пойманным полицией, он уезжает в незапланированный «отпуск» и берет с собой своего сына Рокита. Отношения отца и сына и без того напряженные, однако их связывает одно — любовь к серфингу. Действительно ли их путешествие окажется волшебным отпуском или все-таки это билет в один конец?

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дрю Метц, Тайлер Эткинс
В ролях:Люк Хемсворт, Расмус Кинг, Изабель Лукас, Лианна Уолсмен, Мартин Сакс, Майкл Шисби, Саванна Ла Рэйн, Хезер Митчелл, Райан Оливер Гелбарт, Перл Спринг Восс
Музыка:Брайан Кашиа
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 августа 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?