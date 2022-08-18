Бегущие за волной

Режиссер: Тайлер Эткинс

Жанры: Драма.

Бош — заядлый сёрфер на австралийском побережье, в его жизни появляются большие проблемы из-за нелегального бизнеса. В страхе быть пойманным полицией, он уезжает в незапланированный «отпуск» и берет с собой своего сына Рокита. Отношения отца и сына и без того напряженные, однако их связывает одно — любовь к серфингу. Действительно ли их путешествие окажется волшебным отпуском или все-таки это билет в один конец?

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Дрю Метц, Тайлер Эткинс

В ролях: Люк Хемсворт, Расмус Кинг, Изабель Лукас, Лианна Уолсмен, Мартин Сакс, Майкл Шисби, Саванна Ла Рэйн, Хезер Митчелл, Райан Оливер Гелбарт, Перл Спринг Восс

Музыка: Брайан Кашиа