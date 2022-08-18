Бегущие за волной
Режиссер:Тайлер Эткинс
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Бош — заядлый сёрфер на австралийском побережье, в его жизни появляются большие проблемы из-за нелегального бизнеса. В страхе быть пойманным полицией, он уезжает в незапланированный «отпуск» и берет с собой своего сына Рокита. Отношения отца и сына и без того напряженные, однако их связывает одно — любовь к серфингу. Действительно ли их путешествие окажется волшебным отпуском или все-таки это билет в один конец?
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дрю Метц, Тайлер Эткинс
В ролях:Люк Хемсворт, Расмус Кинг, Изабель Лукас, Лианна Уолсмен, Мартин Сакс, Майкл Шисби, Саванна Ла Рэйн, Хезер Митчелл, Райан Оливер Гелбарт, Перл Спринг Восс
Музыка:Брайан Кашиа
В ролях:Люк Хемсворт, Расмус Кинг, Изабель Лукас, Лианна Уолсмен, Мартин Сакс, Майкл Шисби, Саванна Ла Рэйн, Хезер Митчелл, Райан Оливер Гелбарт, Перл Спринг Восс
Музыка:Брайан Кашиа
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 августа 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:18 августа 2022
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