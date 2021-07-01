Бегущая в лабиринте

Режиссер: Матьё Тури

Жанры: Фантастика, Драма, Триллер, Ужасы.

Попавшая в аварию девушка просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими тварями. Теперь она вместе с другими незнакомцами участвует в смертельно опасной игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта схлопываются, и не успевшие найти решение остаются в нем навсегда. Единственный шанс спастись — никогда не останавливаться.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Матьё Тури

В ролях: Гайя Уайсс, Петер Францен, Роман Либер, Фредерик Франкитти, Корнелиу Драгомиреску Эва Нивдански, Фабьен Уссе, Карл Лафоре

Музыка: Фредерик Пурье