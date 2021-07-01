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Бегущая в лабиринте

Режиссер:Матьё Тури
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер, Ужасы.

Попавшая в аварию девушка просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими тварями. Теперь она вместе с другими незнакомцами участвует в смертельно опасной игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта схлопываются, и не успевшие найти решение остаются в нем навсегда. Единственный шанс спастись — никогда не останавливаться.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Матьё Тури
В ролях:Гайя Уайсс, Петер Францен, Роман Либер, Фредерик Франкитти, Корнелиу Драгомиреску Эва Нивдански, Фабьен Уссе, Карл Лафоре
Музыка:Фредерик Пурье
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
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11:20 (400 р.)
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11:20 (600 р.)

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