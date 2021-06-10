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Байкал: Удивительные приключения Юмы

Режиссер:Анастасия Попова
Жанры: Документальный, Семейный.

Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?

Продолжительность:64 мин
Сценарий:Марина Бандиленко
В ролях:Константин Хабенский, Чулпан Хаматова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 июня 2021
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10:35 (от 250 Р)
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