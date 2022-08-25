Барбоскины Team

Режиссер: Елена Галдобина, Федор Дмитриев

Жанры: Анимация, Мюзикл.

Барбоскины мечтают прославиться и покорить Интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры, но до настоящих звезд Интернета, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Елена Галдобина, Федор Дмитриев

В ролях: Ксения Бржезовская, Екатерина Гороховская, Юлия Зоркина, Мария Цветкова-Овсянникова, Михаил Черняк, Вадим Бочанов, Валерий Смекалов, Иван Чабан, Ирина Обрезкова, Дмитрий Высоцкий

Музыка: Георгий Жеряков, Александр Боярский