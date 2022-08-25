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Барбоскины Team

Режиссер:Елена Галдобина, Федор Дмитриев
Жанры: Анимация, Мюзикл.

Барбоскины мечтают прославиться и покорить Интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры, но до настоящих звезд Интернета, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Елена Галдобина, Федор Дмитриев
В ролях:Ксения Бржезовская, Екатерина Гороховская, Юлия Зоркина, Мария Цветкова-Овсянникова, Михаил Черняк, Вадим Бочанов, Валерий Смекалов, Иван Чабан, Ирина Обрезкова, Дмитрий Высоцкий
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:25 августа 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
30 августа
17:00 (200)
31 августа
11:30 (150)
13:15 (200)
17:00 (200)
c 1 по 2 сентября
11:30 (150)
15:25 (300)
3 сентября
11:30 (250)
15:25 (330)
4 сентября
11:30 (250)
15:25 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
30 августа
13:20 (от 150 р.)
1 сентября
13:10 (от 160 р.)
2 сентября
13:10 (от 160 р.)
4 сентября
13:00 (от 190 р.)
5 сентября
13:10 (от 150 р.)
6 сентября
13:10 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 1 по 2 сентября
12:40 (200)
3 сентября
12:40 (300)
4 сентября
12:40 (300)

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