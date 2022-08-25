Барбоскины Team
Режиссер:Елена Галдобина, Федор Дмитриев
Жанры: Анимация, Мюзикл.
Жанры: Анимация, Мюзикл.
Барбоскины мечтают прославиться и покорить Интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры, но до настоящих звезд Интернета, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Елена Галдобина, Федор Дмитриев
В ролях:Ксения Бржезовская, Екатерина Гороховская, Юлия Зоркина, Мария Цветкова-Овсянникова, Михаил Черняк, Вадим Бочанов, Валерий Смекалов, Иван Чабан, Ирина Обрезкова, Дмитрий Высоцкий
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
В ролях:Ксения Бржезовская, Екатерина Гороховская, Юлия Зоркина, Мария Цветкова-Овсянникова, Михаил Черняк, Вадим Бочанов, Валерий Смекалов, Иван Чабан, Ирина Обрезкова, Дмитрий Высоцкий
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:25 августа 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:25 августа 2022
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