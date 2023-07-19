Барби

Режиссер: Грета Гервиг

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.

Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби. Однажды куклу посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Грета Гервиг, Ноа Баумбак

В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт МакКиннон, Исса Рэй, Уилл Феррелл, Майкл Сера, Симу Лю, Александра Шипп

Музыка: Марк Ронсон, Эндрю В. Блейкмор