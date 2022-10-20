Бандит

Режиссер: Аллан Ангар

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Харизматичный преступник Гилберт Галван-младший бежит из мичиганской тюрьмы и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность, но вновь берется за старое. Он грабит рекордные 59 банков и ювелирных магазинов, ловко обходя все усилия со стороны полиции и шаг за шагом становясь легендарной фигурой криминального мира.

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Крэйг Венман, Роберт Накл

В ролях: Джош Дюамель, Элиша Катберт, Мэл Гибсон, Нестор Карбонелл, Свен Теммел, Кит А. Болден, Дилан Флэшнер, Оливия д’Або, Майкл Х. Коул, Клер Бронсон

Музыка: Аарон Джилхюс