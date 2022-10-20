Бандит
Режиссер:Аллан Ангар
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Харизматичный преступник Гилберт Галван-младший бежит из мичиганской тюрьмы и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность, но вновь берется за старое. Он грабит рекордные 59 банков и ювелирных магазинов, ловко обходя все усилия со стороны полиции и шаг за шагом становясь легендарной фигурой криминального мира.
Продолжительность:126 мин
Сценарий:Крэйг Венман, Роберт Накл
В ролях:Джош Дюамель, Элиша Катберт, Мэл Гибсон, Нестор Карбонелл, Свен Теммел, Кит А. Болден, Дилан Флэшнер, Оливия д’Або, Майкл Х. Коул, Клер Бронсон
Музыка:Аарон Джилхюс
В ролях:Джош Дюамель, Элиша Катберт, Мэл Гибсон, Нестор Карбонелл, Свен Теммел, Кит А. Болден, Дилан Флэшнер, Оливия д’Або, Майкл Х. Коул, Клер Бронсон
Музыка:Аарон Джилхюс
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:20 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:20 октября 2022
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