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Бабушка

Режиссер:Пако Пласа
Жанры: Ужасы.

Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, которая ее вырастила, — у той случился сердечный приступ. Но всего несколько дней с ней превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Карлос Вермут
В ролях:Альмудена Амор, Вера Вальдес, Карина Колокольчикова, Марина Гутьеррес, Берта Санчес Альба Боннин, Габриэла Калонфиреску, Илеана Уилсон, Чача Хуан, Лле Годой
Музыка:Фатима Аль Кадири
Производство:Испания, Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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ГалактикаЗал 3
8 апреля
18:10 (370)
c 9 по 10 апреля
19:50 (370)
c 11 по 13 апреля
19:50 (330)

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