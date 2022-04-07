Бабушка
Режиссер:Пако Пласа
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, которая ее вырастила, — у той случился сердечный приступ. Но всего несколько дней с ней превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Карлос Вермут
В ролях:Альмудена Амор, Вера Вальдес, Карина Колокольчикова, Марина Гутьеррес, Берта Санчес Альба Боннин, Габриэла Калонфиреску, Илеана Уилсон, Чача Хуан, Лле Годой
Музыка:Фатима Аль Кадири
В ролях:Альмудена Амор, Вера Вальдес, Карина Колокольчикова, Марина Гутьеррес, Берта Санчес Альба Боннин, Габриэла Калонфиреску, Илеана Уилсон, Чача Хуан, Лле Годой
Музыка:Фатима Аль Кадири
Производство:Испания, Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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