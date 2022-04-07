Бабушка

Режиссер: Пако Пласа

Жанры: Ужасы.

Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, которая ее вырастила, — у той случился сердечный приступ. Но всего несколько дней с ней превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Карлос Вермут

В ролях: Альмудена Амор, Вера Вальдес, Карина Колокольчикова, Марина Гутьеррес, Берта Санчес Альба Боннин, Габриэла Калонфиреску, Илеана Уилсон, Чача Хуан, Лле Годой

Музыка: Фатима Аль Кадири