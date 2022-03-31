Бабки
Режиссер:Никита Владимиров
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Одинокая пенсионерка Евгения Васильевна искренне не любит весь окружающий ее мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью: грабитель отнял всю пенсию, его сумасшедшая мать навязывается в подруги, ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде, а проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Не хватает только криминальных авторитетов, «крышующих» заведение… И они приходят — с требованием компенсировать им убытки в несколько миллионов рублей. Но откуда простой пенсионерке достать такие деньги? Выход подсказывают сами бандиты: нужно открыть новый бордель, прямо у Евгении Васильевны в квартире.
Продолжительность:59 мин
Сценарий:Андрей Таратухин, Юлия Крутова, Наталия Милашкина
В ролях:Ольга Волкова, Анна Алексахина, Александра Велескевич, Дарья Белоусова, Сергей Мигицко Алексей Золотовицкий, Алексей Дмитриев, Владимир Моташнёв, Агриппина Стеклова Варвара Владимирова
Музыка:Андрей Борисов
В ролях:Ольга Волкова, Анна Алексахина, Александра Велескевич, Дарья Белоусова, Сергей Мигицко Алексей Золотовицкий, Алексей Дмитриев, Владимир Моташнёв, Агриппина Стеклова Варвара Владимирова
Музыка:Андрей Борисов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:31 марта 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:31 марта 2022
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