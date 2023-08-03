Баба Яга спасает мир

Режиссер: Карен Захаров

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Юрий Ненев, Карен Захаров, Армен Ананикян

В ролях: Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Марат Башаров, Ольга Науменко, Ян Цапник

Музыка: Игорь Бабаев