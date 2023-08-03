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Баба Яга спасает мир

Режиссер:Карен Захаров
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Юрий Ненев, Карен Захаров, Армен Ананикян
В ролях:Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Марат Башаров, Ольга Науменко, Ян Цапник
Музыка:Игорь Бабаев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
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11:00 (100)
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16:45 (150)
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20:30 (360)
9 августа
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c 10 по 11 августа
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c 12 по 13 августа
13:05 (410)
c 14 по 16 августа
13:05 (290)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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16:10 (300)
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
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17:25 (200)
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11:40 (150)
13:35 (200)
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8 августа
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9 августа
16:45 (290)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 10 по 11 августа
11:00 (150)
12:55 (150)
14:50 (200)
16:50 (300)
18:45 (300)
20:40 (300)
12 августа
11:00 (250)
12:55 (250)
14:50 (300)
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18:45 (330)
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