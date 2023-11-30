Баба Мороз и Тайна Нового года

Режиссер: Андрей Богатырев

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится.

Сценарий: Андрей Богатырев, Ольга Сташкевич, Людмила Шаулина

В ролях: Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова, Виктор Бычков, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева

