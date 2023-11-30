162264

Баба Мороз и Тайна Нового года

Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится.

Сценарий:Андрей Богатырев, Ольга Сташкевич, Людмила Шаулина
В ролях:Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова, Виктор Бычков, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:30 ноября 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 2 по 3 декабря
12:30 (280)
18:45 (380)
4 декабря
12:30 (150)
18:45 (150)
c 5 по 6 декабря
12:30 (200)
18:45 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?