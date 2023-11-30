Баба Мороз и Тайна Нового года
Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится.
Сценарий:Андрей Богатырев, Ольга Сташкевич, Людмила Шаулина
В ролях:Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова, Виктор Бычков, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева
В ролях:Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова, Виктор Бычков, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:30 ноября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:30 ноября 2023
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