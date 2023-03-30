Айта
Режиссер:Степан Бурнашев
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Степан Бурнашев, Светлана Таайко
В ролях:Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Спартак Ларионов, Айталина Цыпандина, Айталыына Яковлева
Музыка:Тео Тао, Сергей Говорун
В ролях:Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Спартак Ларионов, Айталина Цыпандина, Айталыына Яковлева
Музыка:Тео Тао, Сергей Говорун
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 марта 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:30 марта 2023
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