Айта

Режиссер: Степан Бурнашев

Жанры: Драма, Триллер.

Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Степан Бурнашев, Светлана Таайко

В ролях: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева, Спартак Ларионов, Айталина Цыпандина, Айталыына Яковлева

Музыка: Тео Тао, Сергей Говорун