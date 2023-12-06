Аватар: Путь воды
Режиссер:Джеймс Кэмерон
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.
После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.
Продолжительность:192 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа, Аманда Сильвер
В ролях:Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Иди Фалько, Брендан Коуэлл
Музыка:Саймон Франглен
В ролях:Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Иди Фалько, Брендан Коуэлл
Музыка:Саймон Франглен
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 декабря 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:06 декабря 2023
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