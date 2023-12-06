Аватар: Путь воды

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Продолжительность: 192 мин

Сценарий: Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа, Аманда Сильвер

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Иди Фалько, Брендан Коуэлл

Музыка: Саймон Франглен