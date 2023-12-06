160822

Аватар: Путь воды

Режиссер:Джеймс Кэмерон
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Продолжительность:192 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа, Аманда Сильвер
В ролях:Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Иди Фалько, Брендан Коуэлл
Музыка:Саймон Франглен
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 декабря 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
12 января
12:10 (250 в 3D)
15:45 (350)
19:20 (350 в 3D)
22:55 (350)
13 января
12:10 (250 в 3D)
15:45 (350)
19:20 (400 в 3D)
22:55 (400)
c 14 по 15 января
12:10 (310 в 3D)
15:45 (400)
19:20 (400 в 3D)
22:55 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
12 января
11:20 (360)
14:55 (480)
18:30 (600)
22:05 (600)
13 января
11:20 (360)
14:55 (480)
18:30 (700)
22:05 (700)
c 14 по 15 января
11:20 (400)
14:55 (500)
18:30 (700)
22:05 (700)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?