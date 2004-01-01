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Режиссер:Джеймс Кэмерон
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Приключения.
Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.
Продолжительность:162 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон
В ролях:Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Уэс Стьюди, Лас Алонсо
Музыка:Джеймс Хорнер
В ролях:Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Уэс Стьюди, Лас Алонсо
Музыка:Джеймс Хорнер
Производство:США
Ограничения:12+
Ограничения:12+
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