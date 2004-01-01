Аватар 3D (новые сцены)

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Приключения.

Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

Сценарий: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Уэс Стьюди, Лас Алонсо

Музыка: Джеймс Хорнер