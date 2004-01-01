Астрал. Женщина в черном
Режиссер:Томас Маркезе
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Чтобы открыть тайну исчезновения сына, отчаявшаяся женщина решает провести темный ритуал вызова потусторонней силы. И чем ближе она к разгадке, тем более страшная расплата ее ждет.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ессуб Флауер, Томас Маркезе
В ролях:Анна Кэмп, Джон Алес, Дженнифер ЛаФлер, Трэвис Хаммер, Эдуардо Кампирано, Ричи Монтгомери, Кеннет Форд, Алисия Мэйсон, Иэн Касселберри, Николас Маршан
Музыка:Луиджи Янссен
В ролях:Анна Кэмп, Джон Алес, Дженнифер ЛаФлер, Трэвис Хаммер, Эдуардо Кампирано, Ричи Монтгомери, Кеннет Форд, Алисия Мэйсон, Иэн Касселберри, Николас Маршан
Музыка:Луиджи Янссен
Производство:США
Ограничения:18+
Ограничения:18+
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