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Астрал. Женщина в черном

Режиссер:Томас Маркезе
Жанры: Ужасы.

Чтобы открыть тайну исчезновения сына, отчаявшаяся женщина решает провести темный ритуал вызова потусторонней силы. И чем ближе она к разгадке, тем более страшная расплата ее ждет.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ессуб Флауер, Томас Маркезе
В ролях:Анна Кэмп, Джон Алес, Дженнифер ЛаФлер, Трэвис Хаммер, Эдуардо Кампирано, Ричи Монтгомери, Кеннет Форд, Алисия Мэйсон, Иэн Касселберри, Николас Маршан
Музыка:Луиджи Янссен
Производство:США
Ограничения:18+
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 29 июня по 2 июля
22:40 (250)
3 июля
22:40 (150)
c 4 по 5 июля
22:40 (200)

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