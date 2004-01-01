Астрал. Женщина в черном Режиссер: Томас Маркезе

Жанры: Ужасы. Чтобы открыть тайну исчезновения сына, отчаявшаяся женщина решает провести темный ритуал вызова потусторонней силы. И чем ближе она к разгадке, тем более страшная расплата ее ждет. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Ессуб Флауер, Томас Маркезе

В ролях: Анна Кэмп, Джон Алес, Дженнифер ЛаФлер, Трэвис Хаммер, Эдуардо Кампирано, Ричи Монтгомери, Кеннет Форд, Алисия Мэйсон, Иэн Касселберри, Николас Маршан

Музыка: Луиджи Янссен Производство: США

Ограничения: 18+



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