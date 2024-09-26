163371

Астрал. Стереоскоп демона

Режиссер:Лена Цодыковская
Жанры: Ужасы.

Кэлли возвращается в загородный дом, где умер её отец. Там она находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Она начинает подозревать, что стереоскоп мог быть связан со страшными обстоятельствами гибели отца.

Продолжительность:91 мин
В ролях:Брайан Дж. Уайт, Бри Уинслоу, Према Крус, Джейсон Лилз, Блейн Майе
Ограничения:18+
Дата релиза:26 сентября 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?