Астрал. Стереоскоп демона

Режиссер: Лена Цодыковская

Жанры: Ужасы.

Кэлли возвращается в загородный дом, где умер её отец. Там она находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Она начинает подозревать, что стереоскоп мог быть связан со страшными обстоятельствами гибели отца.

Продолжительность: 91 мин

В ролях: Брайан Дж. Уайт, Бри Уинслоу, Према Крус, Джейсон Лилз, Блейн Майе

