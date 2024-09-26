Астрал. Стереоскоп демона
Режиссер:Лена Цодыковская
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Кэлли возвращается в загородный дом, где умер её отец. Там она находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Она начинает подозревать, что стереоскоп мог быть связан со страшными обстоятельствами гибели отца.
Продолжительность:91 мин
В ролях:Брайан Дж. Уайт, Бри Уинслоу, Према Крус, Джейсон Лилз, Блейн Майе
Ограничения:18+
Дата релиза:26 сентября 2024
Дата релиза:26 сентября 2024
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