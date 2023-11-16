Астрал. Сомния

Режиссер: Энди Миттон

Жанры: Ужасы.

Эпидемия ковида, все сидят в изоляции, нервы на пределе. Когда Моник узнает, что у ее подруги Мэвис проблемы, она нарушает условия карантина и спешит на помощь. Но все не так просто, дело тут не в вынужденном одиночестве и не в заразном вирусе. Мэвис одолевают необычные ночные кошмары, в которых сон и явь переплетаются между собой, и даже смерть может быть реальной. Пытаясь помочь подруге справиться с ее страхами, Моник сама «заболевает кошмарами» и оказывается втянута в мир снов, где ей предстоит сразиться с жуткой сверхъестественной сущностью.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Энди Миттон

В ролях: Эмили Дэвис, Рэймонд Энтони Томас, Стефани Рот Хаберли, Лаура Хейслер, Гэбби Бинс, Кэндис Эдкинс, Анита Морено, Коуди Брэверман, Джей Данн, Ричард В. Кинг

Музыка: Энди Миттон