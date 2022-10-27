Астрал. Реинкарнация

Режиссер: Эрик Матти

Жанры: Драма, Ужасы.

После внезапной смерти сестры-близнеца студент Луис возвращается домой на похороны. Утверждается, что девушка умерла от болезни, но хоронят её в закрытом гробу. В первую же ночь парень видит, слышит и ощущает на себе присутствие в доме потусторонних сил - мёртвая сестра является и плачет, что брат её предал и бросил. Накануне незнакомая женщина предупредила Луиса, чтобы он не оставался в этом доме, и хотя отец и настаивает на отъезде, парень всё же решает остаться и разобраться в происходящем.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Эрик Матти, Катски Флорес

В ролях: Шэрон Кунета, Кент Гонзалес, Джон Арсилья, Пам Гонзалес, Гулиа Альварес, Кухлине Кабасаг, Део Дела Крус, Вайша Гомес, Ховит Мойя, Кэндис Рамос

Музыка: Малек Лопез, Эрвин Ромуло