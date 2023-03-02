Астрал. Проклятие ведьм

Режиссер: Пьер Цигаридис

Жанры: Ужасы.

Беременную Сару мучают кошмары после встречи со зловещей старухой, и она точно знает: ее сглазили. К счастью, ведьма, проклявшая её, скоро умрёт. К несчастью, у ведьмы есть наследница, которая не может дождаться, когда получит темную силу.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Кристина Клиб, Максим Ранкон, Пьер Цигаридис

В ролях: Ребека Кеннеди, Кристина Клиб, Тим Фокс, Дина Сильва, Белль Адамс, Даниэль Кеннеди, Йен Майклс, Марина Пароди, Джейкоб ДеМонт-Финн, Клинт Гленн

Музыка: Джоаккино Маринкола