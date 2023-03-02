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Астрал. Проклятие ведьм

Режиссер:Пьер Цигаридис
Жанры: Ужасы.

Беременную Сару мучают кошмары после встречи со зловещей старухой, и она точно знает: ее сглазили. К счастью, ведьма, проклявшая её, скоро умрёт. К несчастью, у ведьмы есть наследница, которая не может дождаться, когда получит темную силу.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Кристина Клиб, Максим Ранкон, Пьер Цигаридис
В ролях:Ребека Кеннеди, Кристина Клиб, Тим Фокс, Дина Сильва, Белль Адамс, Даниэль Кеннеди, Йен Майклс, Марина Пароди, Джейкоб ДеМонт-Финн, Клинт Гленн
Музыка:Джоаккино Маринкола
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 марта 2023
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ГалактикаЗал 3
c 6 по 7 марта
23:55 (360)

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