Астрал. Проклятие ведьм
Режиссер:Пьер Цигаридис
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Беременную Сару мучают кошмары после встречи со зловещей старухой, и она точно знает: ее сглазили. К счастью, ведьма, проклявшая её, скоро умрёт. К несчастью, у ведьмы есть наследница, которая не может дождаться, когда получит темную силу.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Кристина Клиб, Максим Ранкон, Пьер Цигаридис
В ролях:Ребека Кеннеди, Кристина Клиб, Тим Фокс, Дина Сильва, Белль Адамс, Даниэль Кеннеди, Йен Майклс, Марина Пароди, Джейкоб ДеМонт-Финн, Клинт Гленн
Музыка:Джоаккино Маринкола
В ролях:Ребека Кеннеди, Кристина Клиб, Тим Фокс, Дина Сильва, Белль Адамс, Даниэль Кеннеди, Йен Майклс, Марина Пароди, Джейкоб ДеМонт-Финн, Клинт Гленн
Музыка:Джоаккино Маринкола
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 марта 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:02 марта 2023
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