Астрал: потомство

Режиссер: Алекс Херрон

Жанры: Триллер, Ужасы.

Молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами. По мере того, как она приближается к ответам, кто и откуда ее родители, некий дух все настойчивее предупреждает ее уехать.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Томас Молдстад

В ролях: Алисия фон Риттберг, Герман Томмераас, Стиг Р. Амдам, Эллен Доррит Петерсен, Мортен Хольст, Грю М. Даль, Питер Форде, Рагнхильд Гудбрандсен, Калле Хенни, Бьорн Мирен

Музыка: Джэми Кристоферсон