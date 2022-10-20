Астрал: потомство
Режиссер:Алекс Херрон
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами. По мере того, как она приближается к ответам, кто и откуда ее родители, некий дух все настойчивее предупреждает ее уехать.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Томас Молдстад
В ролях:Алисия фон Риттберг, Герман Томмераас, Стиг Р. Амдам, Эллен Доррит Петерсен, Мортен Хольст, Грю М. Даль, Питер Форде, Рагнхильд Гудбрандсен, Калле Хенни, Бьорн Мирен
Музыка:Джэми Кристоферсон
В ролях:Алисия фон Риттберг, Герман Томмераас, Стиг Р. Амдам, Эллен Доррит Петерсен, Мортен Хольст, Грю М. Даль, Питер Форде, Рагнхильд Гудбрандсен, Калле Хенни, Бьорн Мирен
Музыка:Джэми Кристоферсон
Производство:Норвегия
Ограничения:18+
Дата релиза:20 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:20 октября 2022
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