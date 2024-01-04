Астрал. Новые души
Режиссер:Гинанти Рона Тембан Сари
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Вскоре он понимает, что её сила растет, и теперь призрак хочет забрать души всех школьников.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Алим Судио, Ли Джон-хо
В ролях:Эмир Махира, Zee JKT48, Эндрю Баррет, Энджел Сиантури, Исзур Мухтар, Рандика Джамил, Кезиа Кэролайн, Шатора Нараджан, Фарандика, Челси Кларисса
Музыка:Рики Лионарди
В ролях:Эмир Махира, Zee JKT48, Эндрю Баррет, Энджел Сиантури, Исзур Мухтар, Рандика Джамил, Кезиа Кэролайн, Шатора Нараджан, Фарандика, Челси Кларисса
Музыка:Рики Лионарди
Производство:Индонезия
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
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