Астрал. Новые души

Режиссер: Гинанти Рона Тембан Сари

Жанры: Ужасы.

Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Вскоре он понимает, что её сила растет, и теперь призрак хочет забрать души всех школьников.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Алим Судио, Ли Джон-хо

В ролях: Эмир Махира, Zee JKT48, Эндрю Баррет, Энджел Сиантури, Исзур Мухтар, Рандика Джамил, Кезиа Кэролайн, Шатора Нараджан, Фарандика, Челси Кларисса

Музыка: Рики Лионарди