Астрал. Ночь в могиле

Режиссер: Джоко Анвар

Жанры: Ужасы.

Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Джоко Анвар

В ролях: Фарадина Муфти, Реза Рахадиан, Видури Путери, Музакки Рамдхан, Кристин Хаким, Сламет Рахарджо, Фачри Албар, Хэппи Салма, Арсвенди Бенин Свара, Ниниек Л. Карим

Музыка: Агхи Нароттама