Астрал. Ночь в могиле
Режиссер:Джоко Анвар
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Джоко Анвар
В ролях:Фарадина Муфти, Реза Рахадиан, Видури Путери, Музакки Рамдхан, Кристин Хаким, Сламет Рахарджо, Фачри Албар, Хэппи Салма, Арсвенди Бенин Свара, Ниниек Л. Карим
Музыка:Агхи Нароттама
В ролях:Фарадина Муфти, Реза Рахадиан, Видури Путери, Музакки Рамдхан, Кристин Хаким, Сламет Рахарджо, Фачри Албар, Хэппи Салма, Арсвенди Бенин Свара, Ниниек Л. Карим
Музыка:Агхи Нароттама
Производство:Индонезия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!