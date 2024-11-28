Астрал: Медиум

Режиссер: Дэмиэн Маккарти

Жанры: Ужасы.

Дани была жестоко убита в собственном доме. Год спустя её сестра-близнец — слепая медиум Дарси — приезжает в тот самый дом, где её бывший зять живёт уже с новой пассией, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Дэмиэн Маккарти

В ролях: Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл, Тайг Мерфи, Джонатан Френч, Джо Руни, Ivan de Wergifosse, Шэйн Уискер, Джошуа Кэмпбелл

Музыка: Ричард Дж. Митчелл