Астрал: Медиум
Режиссер:Дэмиэн Маккарти
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Дани была жестоко убита в собственном доме. Год спустя её сестра-близнец — слепая медиум Дарси — приезжает в тот самый дом, где её бывший зять живёт уже с новой пассией, чтобы выяснить все подробности произошедшего.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Дэмиэн Маккарти
В ролях:Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл, Тайг Мерфи, Джонатан Френч, Джо Руни, Ivan de Wergifosse, Шэйн Уискер, Джошуа Кэмпбелл
Музыка:Ричард Дж. Митчелл
В ролях:Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл, Тайг Мерфи, Джонатан Френч, Джо Руни, Ivan de Wergifosse, Шэйн Уискер, Джошуа Кэмпбелл
Музыка:Ричард Дж. Митчелл
Производство:Ирландия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2024
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