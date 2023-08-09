Астрал 5: Красная дверь

Режиссер: Патрик Уилсон

Жанры: Ужасы.

Чтобы одолеть своих демонов раз и навсегда, Джош и Далтон должны погрузиться в Астрал куда дальше, чем это было раньше. Они столкнутся с тёмным прошлым своей семьи и множеством новых ужасов, которые прячутся за красной дверью.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Скотт Тимс, Ли Уоннелл

В ролях: Тай Симпкинс, Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Синклер Дэниэл, Хиам Аббасс, Эндрю Эстор, Джулиана Дэвис, Стив Култер, Питер Дагер, Джастин Стерджис

Музыка: Джозеф Бишара