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Астрал 5: Красная дверь

Режиссер:Патрик Уилсон
Жанры: Ужасы.

Чтобы одолеть своих демонов раз и навсегда, Джош и Далтон должны погрузиться в Астрал куда дальше, чем это было раньше. Они столкнутся с тёмным прошлым своей семьи и множеством новых ужасов, которые прячутся за красной дверью.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Скотт Тимс, Ли Уоннелл
В ролях:Тай Симпкинс, Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Синклер Дэниэл, Хиам Аббасс, Эндрю Эстор, Джулиана Дэвис, Стив Култер, Питер Дагер, Джастин Стерджис
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:09 августа 2023
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