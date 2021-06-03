Ассасин.Битва миров
Режиссер:Лу Ян
Жанры: Боевик, Фэнтези.
Жанры: Боевик, Фэнтези.
Сюжет повествует об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.
Продолжительность:130 мин
Сценарий: Чэнь Шу, Юй Ян, Цинь Хайянь
В ролях:Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Го Цзинфэй, Ван Шэнди, Тун Лия, Дун Цзэ, Ян И Лю Тяньцзо
Музыка:Джед Курзель
В ролях:Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Го Цзинфэй, Ван Шэнди, Тун Лия, Дун Цзэ, Ян И Лю Тяньцзо
Музыка:Джед Курзель
Производство:Китай
Ограничения:18+
Дата релиза:03 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:03 июня 2021
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