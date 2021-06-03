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Ассасин.Битва миров

Режиссер:Лу Ян
Жанры: Боевик, Фэнтези.

Сюжет повествует об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.

Продолжительность:130 мин
Сценарий: Чэнь Шу, Юй Ян, Цинь Хайянь
В ролях:Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Го Цзинфэй, Ван Шэнди, Тун Лия, Дун Цзэ, Ян И Лю Тяньцзо
Музыка:Джед Курзель
Производство:Китай
Ограничения:18+
Дата релиза:03 июня 2021
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ГалактикаЗал 1
c 27 по 30 мая
17:00 (от 400 Р)
c 31 мая по 2 июня
17:00 (от 350 Р)
Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 30 мая
19:15 (390)
c 31 мая по 2 июня
19:15 (250)
ГалактикаЗал 4
c 27 по 30 мая
17:00 (от 400 Р)
c 31 мая по 2 июня
17:00 (от 350 Р)
Северное сияниеСиний зал
c 29 по 30 мая
13:20 (350)
c 31 мая по 1 июня
13:20 (150)
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14:20 (150)
Мираж СинемаКинозал №4
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