Артур, ты король

Режиссер: Саймон Селлан Джонс

Жанры: Приключения.

Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Майкл Брандт, Mikael Lindnord

В ролях: Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Алани Илонгве, Сиси Валентина

Музыка: Kevin Matley