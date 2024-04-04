Артур, ты король
Режиссер:Саймон Селлан Джонс
Жанры: Приключения.
Жанры: Приключения.
Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Майкл Брандт, Mikael Lindnord
В ролях:Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Алани Илонгве, Сиси Валентина
Музыка:Kevin Matley
В ролях:Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Алани Илонгве, Сиси Валентина
Музыка:Kevin Matley
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2024
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