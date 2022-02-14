Артист Режиссер: Мишель Хазанавичус

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама. Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Мишель Хазанавичус

В ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Мисси Пайл, Бет Грант, Эд Лотер, Джоэль Мюррей, Битси Таллок

Музыка: Людовик Бурс Производство: Франция, Бельгия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 14 февраля 2022

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