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Артист

Режиссер:Мишель Хазанавичус
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Мишель Хазанавичус
В ролях:Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Мисси Пайл, Бет Грант, Эд Лотер, Джоэль Мюррей, Битси Таллок
Музыка:Людовик Бурс
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 февраля 2022
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