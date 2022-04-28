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Артек. Большое путешествие

Режиссер:Карен Захаров, Армен Ананикян
Жанры: Комедия, Семейный.

Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое желание у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево перенесло их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Армен Ананикян, Александр Назаров, Олег Смагин
В ролях:Даниил Большов, Алексей Онежен, Елизавета Анохина, Даниил Муравьев-Изотов Екатерина Климова, Людмила Артемьева, Елизавета Моряк, Евгений Пронин, Виталий Безруков, Михаил Галустян
Музыка:Игорь Бабаев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 апреля 2022
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