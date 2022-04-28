Артек. Большое путешествие

Режиссер: Карен Захаров, Армен Ананикян

Жанры: Комедия, Семейный.

Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое желание у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево перенесло их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Армен Ананикян, Александр Назаров, Олег Смагин

В ролях: Даниил Большов, Алексей Онежен, Елизавета Анохина, Даниил Муравьев-Изотов Екатерина Климова, Людмила Артемьева, Елизавета Моряк, Евгений Пронин, Виталий Безруков, Михаил Галустян

Музыка: Игорь Бабаев