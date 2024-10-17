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Анора

Режиссер:Шон Бэйкер
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак.

Продолжительность:139 мин
Сценарий:Шон Бэйкер
В ролях:Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 24 по 27 октября
18:20 (450)
c 28 по 30 октября
18:20 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 24 по 27 октября
12:00 (400)
c 28 по 30 октября
12:00 (350)

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