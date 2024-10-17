Анора
Режиссер:Шон Бэйкер
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак.
Продолжительность:139 мин
Сценарий:Шон Бэйкер
В ролях:Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман
В ролях:Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
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