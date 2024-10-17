Анора

Режиссер: Шон Бэйкер

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак.

Продолжительность: 139 мин

Сценарий: Шон Бэйкер

В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман

