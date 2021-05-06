Ангел мести
Режиссер:Джордж Галло
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Сэмюэл Бартлетт, Джордж Галло
В ролях:Морган Фриман, Руби Роуз, Патрик Малдун, Ник Валлелонга, Джули Лотт, Hannah Stocking, Джоэль Майкли, Майлз Долеак, Пол Сэмпсон, Ричард Сальваторе
Музыка:Альдо Шлаку
В ролях:Морган Фриман, Руби Роуз, Патрик Малдун, Ник Валлелонга, Джули Лотт, Hannah Stocking, Джоэль Майкли, Майлз Долеак, Пол Сэмпсон, Ричард Сальваторе
Музыка:Альдо Шлаку
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:06 мая 2021
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