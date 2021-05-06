Ангел мести

Режиссер: Джордж Галло

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ — похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Сэмюэл Бартлетт, Джордж Галло

В ролях: Морган Фриман, Руби Роуз, Патрик Малдун, Ник Валлелонга, Джули Лотт, Hannah Stocking, Джоэль Майкли, Майлз Долеак, Пол Сэмпсон, Ричард Сальваторе

Музыка: Альдо Шлаку