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Аннетт.

Режиссер:Леос Каракс
Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл.

Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.

Продолжительность:139 мин
Сценарий:Рон Мэл, Расселл Мэл
В ролях:Марион Котийяр Адам Драйвер Саймон Хелберг Анжель Анаис Даль Ребекка Дайсон-Смит Настя Голубева Каракс Рон Мэл Расселл Мэл Ребекка Сьовалл
Музыка:Рон Мэл, Расселл Мэл
Производство:Франция, Мексика, США, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 13 августа
11:45 (150 р.)
18:30 (300 р.)
c 14 по 15 августа
11:45 (200 р.)
18:30 (300 р.)

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