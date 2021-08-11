Аннетт.
Режиссер:Леос Каракс
Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл.
Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл.
Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.
Продолжительность:139 мин
Сценарий:Рон Мэл, Расселл Мэл
В ролях:Марион Котийяр Адам Драйвер Саймон Хелберг Анжель Анаис Даль Ребекка Дайсон-Смит Настя Голубева Каракс Рон Мэл Расселл Мэл Ребекка Сьовалл
Музыка:Рон Мэл, Расселл Мэл
В ролях:Марион Котийяр Адам Драйвер Саймон Хелберг Анжель Анаис Даль Ребекка Дайсон-Смит Настя Голубева Каракс Рон Мэл Расселл Мэл Ребекка Сьовалл
Музыка:Рон Мэл, Расселл Мэл
Производство:Франция, Мексика, США, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2021
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