Аннетт. Режиссер: Леос Каракс

Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл. Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар. Продолжительность: 139 мин Сценарий: Рон Мэл, Расселл Мэл

В ролях: Марион Котийяр Адам Драйвер Саймон Хелберг Анжель Анаис Даль Ребекка Дайсон-Смит Настя Голубева Каракс Рон Мэл Расселл Мэл Ребекка Сьовалл

Музыка: Рон Мэл, Расселл Мэл Производство: Франция, Мексика, США, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 11 августа 2021

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!