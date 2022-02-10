Анчартед: на картах не значится

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Режиссер:Рубен Фляйшер
Жанры: Боевик, Приключения.

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.

Сценарий:Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй, Эми Хенниг
В ролях:Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, Патриша Миден Сара Жаклин Петрик
Музыка:Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:10 февраля 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 10 по 11 февраля
19:00 (от 190 р.)
c 12 по 13 февраля
19:00 (от 220 р.)
c 14 по 16 февраля
19:00 (от 190 р.)

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