Анчартед: на картах не значится

Режиссер: Рубен Фляйшер

Жанры: Боевик, Приключения.

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.

Сценарий: Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй, Эми Хенниг

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, Патриша Миден Сара Жаклин Петрик

Музыка: Рамин Джавади