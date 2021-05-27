Амнезия

Режиссер: Александр Черняев

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Джон Доу просыпается в больнице после травмы, не помня, кто он. Вскоре он узнает, что полиция разыскивает хитроумного маньяка за совершение серии убийств. Все улики указывают на Джона. Пытаясь понять, что происходит, и кто он на самом деле, Джон начинает свою собственную игру.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Элана Зельцер

В ролях: Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр Джинджер Гилмартин, Адина Галупа, Кэй Браунли-Фрэнс, С. Нил Девенпорт, Чарльз Уокер

Музыка: Алекс Харламов