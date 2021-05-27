Амнезия
Режиссер: Александр Черняев
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Джон Доу просыпается в больнице после травмы, не помня, кто он. Вскоре он узнает, что полиция разыскивает хитроумного маньяка за совершение серии убийств. Все улики указывают на Джона. Пытаясь понять, что происходит, и кто он на самом деле, Джон начинает свою собственную игру.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Элана Зельцер
В ролях:Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр Джинджер Гилмартин, Адина Галупа, Кэй Браунли-Фрэнс, С. Нил Девенпорт, Чарльз Уокер
Музыка: Алекс Харламов
В ролях:Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр Джинджер Гилмартин, Адина Галупа, Кэй Браунли-Фрэнс, С. Нил Девенпорт, Чарльз Уокер
Музыка: Алекс Харламов
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 мая 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:27 мая 2021
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