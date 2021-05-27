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Амнезия

Режиссер: Александр Черняев
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Джон Доу просыпается в больнице после травмы, не помня, кто он. Вскоре он узнает, что полиция разыскивает хитроумного маньяка за совершение серии убийств. Все улики указывают на Джона. Пытаясь понять, что происходит, и кто он на самом деле, Джон начинает свою собственную игру.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Элана Зельцер
В ролях:Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр Джинджер Гилмартин, Адина Галупа, Кэй Браунли-Фрэнс, С. Нил Девенпорт, Чарльз Уокер
Музыка: Алекс Харламов
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 мая 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 30 мая
21:50 (1000 р.)
ГалактикаЗал 3
c 27 мая по 2 июня
10:20 (от 250 Р)
Северное сияниеСиний зал
c 29 по 30 мая
16:00 (350)
20:10 (350)
c 31 мая по 1 июня
16:00 (150)
20:10 (250)
2 июня
16:55 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 по 30 мая
13:55 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
11 июня
12:30 (150)

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