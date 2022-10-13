Амайа. Дитя вампира
Режиссер:Игорь Легаррета
Жанры: Драма, Фэнтези.
Жанры: Драма, Фэнтези.
1876 год. Во время военных действий в Испании маленькую девочку спасает от гибели загадочная женщина. Девочка растет и считает женщину ангелом, который пришел спасти ее. Вскоре она понимает, что на самом деле эта странная женщина дала ей вечную жизнь, превратив в вампира.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Игорь Легаррета, Жон Сагала
В ролях:Хайзеа Карнерос, Хосеан Бенгоэчеа, Ициар Итуньо, Сорион Эгилеор, Лир Кезада, Елена Урис, Мириам дель Прадо, Юсти Ларриньяга, Майте Саэс де Викунья, Ане Бьян
Музыка:Паскаль Гейн
В ролях:Хайзеа Карнерос, Хосеан Бенгоэчеа, Ициар Итуньо, Сорион Эгилеор, Лир Кезада, Елена Урис, Мириам дель Прадо, Юсти Ларриньяга, Майте Саэс де Викунья, Ане Бьян
Музыка:Паскаль Гейн
Производство:Испания, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:13 октября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:13 октября 2022
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