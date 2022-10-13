Амайа. Дитя вампира

Режиссер: Игорь Легаррета

Жанры: Драма, Фэнтези.

1876 год. Во время военных действий в Испании маленькую девочку спасает от гибели загадочная женщина. Девочка растет и считает женщину ангелом, который пришел спасти ее. Вскоре она понимает, что на самом деле эта странная женщина дала ей вечную жизнь, превратив в вампира.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Игорь Легаррета, Жон Сагала

В ролях: Хайзеа Карнерос, Хосеан Бенгоэчеа, Ициар Итуньо, Сорион Эгилеор, Лир Кезада, Елена Урис, Мириам дель Прадо, Юсти Ларриньяга, Майте Саэс де Викунья, Ане Бьян

Музыка: Паскаль Гейн