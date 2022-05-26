Аманат
Режиссер:Антон Сиверс, Рауф Кубаев
Жанры: Драма, История, Военный, Биография.
Жанры: Драма, История, Военный, Биография.
История любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Шамиль Джафаров, Амет Магомедов, Антон Сиверс
В ролях:Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Фёдор Лавров, Фархад Махмудов, Василий Мичков, Виталий Коваленко, Даниил Страхов
Музыка:Артем Васильев, Владимир Такинов
В ролях:Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Фёдор Лавров, Фархад Махмудов, Василий Мичков, Виталий Коваленко, Даниил Страхов
Музыка:Артем Васильев, Владимир Такинов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 мая 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:26 мая 2022
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