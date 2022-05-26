Аманат

Режиссер: Антон Сиверс, Рауф Кубаев

Жанры: Драма, История, Военный, Биография.

История любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Шамиль Джафаров, Амет Магомедов, Антон Сиверс

В ролях: Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Фёдор Лавров, Фархад Махмудов, Василий Мичков, Виталий Коваленко, Даниил Страхов

Музыка: Артем Васильев, Владимир Такинов