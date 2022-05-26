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Аманат

Режиссер:Антон Сиверс, Рауф Кубаев
Жанры: Драма, История, Военный, Биография.

История любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Шамиль Джафаров, Амет Магомедов, Антон Сиверс
В ролях:Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Фёдор Лавров, Фархад Махмудов, Василий Мичков, Виталий Коваленко, Даниил Страхов
Музыка:Артем Васильев, Владимир Такинов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 мая 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
26 мая
18:50 (от 170 р.)
27 мая
18:30 (от 170 р.)
28 мая
19:00 (от 200 р.)
29 мая
18:05 (от 200 р.)
30 мая
20:30 (от 150 р.)
31 мая
20:30 (от 150 р.)
1 июня
19:50 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 26 по 27 мая
13:05 (200)
17:20 (300)
19:50 (330)
c 28 по 29 мая
13:05 (300)
17:20 (330)
19:50 (330)
ГалактикаЗал 1
26 мая
17:20 (260)
27 мая
17:20 (370)
28 мая
17:20 (370)
29 мая
17:20 (370)
30 мая
17:20 (260)
31 мая
16:40 (260)
1 июня
18:25 (330)
ГалактикаЗал 2
26 мая
19:05 (330)
c 27 по 29 мая
19:05 (370)
30 мая
19:05 (330)
31 мая
18:40 (330)
1 июня
20:45 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 26 по 29 мая
15:00 (400)
21:30 (500)

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