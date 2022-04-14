Альпийские приключения

Режиссер: Ксавьер Коллер

Жанры: Драма, Приключения, Семейный.

Мальчик Урсли с семьей живет на небольшой ферме в Швейцарских Альпах. У него есть особый дар понимать животных. После того, как его родители на смогли расплатиться по кредиту, они были вынуждены продать маленького козлика Урсли, с которым мальчик очень подружился. Чтобы спасти своего любимого друга, Урсли мужественно отправляется на встречу приключениям.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Стефан Джагер, Ксавьер Коллер, Алоис Кариджет

В ролях: Йонас Хартманн, Маркус Сигнер, Тоня Мария Циндель, Леонардо Нигро, Лорин Михаэль, Юлия Йекер, Мартин Рапольд, Сара София Мейер, Херберт Лайзер, Рене Шноц

Музыка: Мартин Тилльман