Альпийские приключения
Режиссер:Ксавьер Коллер
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Мальчик Урсли с семьей живет на небольшой ферме в Швейцарских Альпах. У него есть особый дар понимать животных. После того, как его родители на смогли расплатиться по кредиту, они были вынуждены продать маленького козлика Урсли, с которым мальчик очень подружился. Чтобы спасти своего любимого друга, Урсли мужественно отправляется на встречу приключениям.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Стефан Джагер, Ксавьер Коллер, Алоис Кариджет
В ролях:Йонас Хартманн, Маркус Сигнер, Тоня Мария Циндель, Леонардо Нигро, Лорин Михаэль, Юлия Йекер, Мартин Рапольд, Сара София Мейер, Херберт Лайзер, Рене Шноц
Музыка:Мартин Тилльман
В ролях:Йонас Хартманн, Маркус Сигнер, Тоня Мария Циндель, Леонардо Нигро, Лорин Михаэль, Юлия Йекер, Мартин Рапольд, Сара София Мейер, Херберт Лайзер, Рене Шноц
Музыка:Мартин Тилльман
Производство:Швейцария
Ограничения:6+
Дата релиза:14 апреля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:14 апреля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!