Аллея кошмаров
Режиссер:Гильермо дель Торо
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.
Продолжительность:150 мин
Сценарий:Гильермо дель Торо, Ким Морган, Уильям Линдсэй Грешам
В ролях:Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Мэри Стинберген, Марк Повинелли
Музыка:Нэйтан Джонсон
В ролях:Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Мэри Стинберген, Марк Повинелли
Музыка:Нэйтан Джонсон
Производство:США, Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:20 января 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:20 января 2021
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