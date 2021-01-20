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Аллея кошмаров

Режиссер:Гильермо дель Торо
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Продолжительность:150 мин
Сценарий:Гильермо дель Торо, Ким Морган, Уильям Линдсэй Грешам
В ролях:Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Мэри Стинберген, Марк Повинелли
Музыка:Нэйтан Джонсон
Производство:США, Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:20 января 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
20 января
20:05 (от 150 р.)
21 января
20:05 (от 150 р.)
22 января
19:55 (от 180 р.)
23 января
20:05 (от 180 р.)
24 января
20:05 (от 150 р.)
25 января
20:05 (от 150 р.)
26 января
20:05 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 2
c 20 по 21 января
15:20 (260)
ГалактикаЗал 1
20 января
22:45 (330)
21 января
22:45 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 20 по 23 января
22:45 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 20 по 21 января
17:50 (300)
20:45 (300)
c 22 по 23 января
17:50 (330)
20:45 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
c 20 по 21 января
11:00 (200)
13:55 (400)
19:25 (500)
c 22 по 23 января
11:00 (300)
13:55 (400)
19:25 (500)

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