Аллея кошмаров Режиссер: Гильермо дель Торо

Жанры: Драма, Триллер, Криминал. Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. Продолжительность: 150 мин Сценарий: Гильермо дель Торо, Ким Морган, Уильям Линдсэй Грешам

В ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Мэри Стинберген, Марк Повинелли

Музыка: Нэйтан Джонсон Производство: США, Мексика

Ограничения: 18+

Дата релиза: 20 января 2021

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