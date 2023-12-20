Аквамен и потерянное царство Режиссер: Джеймс Ван

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения. Над Атлантидой нависла новая угроза, способная привести к необратимой катастрофе. Даже Аквамен не сможет справиться в одиночку – ему предстоит заключить неожиданный союз ради спасения своего королевства. Продолжительность: 124 мин Сценарий: Морт Вейзингер, Пол Норрис, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик

В ролях: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен, Темуэра Моррисон, Николь Кидман, Яни Жао, Эмбер Хёрд, Винсент Риган, Рэндалл Пак

Музыка: Руперт Грегсон-Уильямс Производство: США, Великобритания, Канада, Австралия, Исландия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 20 декабря 2023

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