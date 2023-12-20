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Аквамен и потерянное царство

Режиссер:Джеймс Ван
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.

Над Атлантидой нависла новая угроза, способная привести к необратимой катастрофе. Даже Аквамен не сможет справиться в одиночку – ему предстоит заключить неожиданный союз ради спасения своего королевства.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Морт Вейзингер, Пол Норрис, Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик
В ролях:Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен, Темуэра Моррисон, Николь Кидман, Яни Жао, Эмбер Хёрд, Винсент Риган, Рэндалл Пак
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:США, Великобритания, Канада, Австралия, Исландия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 декабря 2023
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ГалактикаЗал 3
c 15 по 17 января
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