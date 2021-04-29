Академия магии

Режиссер: Йорген Клюбен

Жанры: Фэнтези, Анимация.

Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Йорген Клюбен, Синди Робинсон

В ролях: Лаура Стал, Бен Дискин, Джемисон Прайс, Майкл Джонстон, Грант Джордж, Филис Семплер, Michael Orenstein

