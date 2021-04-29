Академия магии
Режиссер:Йорген Клюбен
Жанры: Фэнтези, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Анимация.
Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Йорген Клюбен, Синди Робинсон
В ролях:Лаура Стал, Бен Дискин, Джемисон Прайс, Майкл Джонстон, Грант Джордж, Филис Семплер, Michael Orenstein
В ролях:Лаура Стал, Бен Дискин, Джемисон Прайс, Майкл Джонстон, Грант Джордж, Филис Семплер, Michael Orenstein
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:29 апреля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:29 апреля 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!