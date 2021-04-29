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Академия магии

Режиссер:Йорген Клюбен
Жанры: Фэнтези, Анимация.

Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Йорген Клюбен, Синди Робинсон
В ролях:Лаура Стал, Бен Дискин, Джемисон Прайс, Майкл Джонстон, Грант Джордж, Филис Семплер, Michael Orenstein
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:29 апреля 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 2 мая
12:00 (200 р.)
Северное сияниеСиний зал
1 мая
15:40 (350)
17:35 (350)
2 мая
11:10 (300)
15:40 (350)
17:35 (350)
c 3 по 4 мая
11:10 (300)
13:05 (350)
16:50 (350)
5 мая
11:10 (300)
13:05 (350)
17:00 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
1 мая
11:20 (170 р.)
c 2 по 5 мая
11:10 (170 р.)

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