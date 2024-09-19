Агент на Уикенд
Режиссер:Джордж Хуан
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Он — спецагент, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она — лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только одно — не влюбиться друг в друга снова.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Люк Бессон, Джордж Хуан
В ролях:Люк Эванс, Сон Ган, Квай Луньмэй, Virginia Chien, Wyatt Yang, Zach Ireland, Пернелл Уолкер, Tjarret Yong, Патрик Ли, Erin Adele Clark
Музыка:Маттео Локашулли
В ролях:Люк Эванс, Сон Ган, Квай Луньмэй, Virginia Chien, Wyatt Yang, Zach Ireland, Пернелл Уолкер, Tjarret Yong, Патрик Ли, Erin Adele Clark
Музыка:Маттео Локашулли
Производство:США, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
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