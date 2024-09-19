Агент на Уикенд

Режиссер: Джордж Хуан

Жанры: Боевик, Триллер.

Он — спецагент, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она — лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только одно — не влюбиться друг в друга снова.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Люк Бессон, Джордж Хуан

В ролях: Люк Эванс, Сон Ган, Квай Луньмэй, Virginia Chien, Wyatt Yang, Zach Ireland, Пернелл Уолкер, Tjarret Yong, Патрик Ли, Erin Adele Clark

Музыка: Маттео Локашулли