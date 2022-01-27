Агент 117. Из Африки с любовью

Режиссер: Николя Бедос

Жанры: Боевик, Комедия.

Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Жан-Франсуа Алин, Николя Бедос, Жан Брюс

В ролях: Жан Дюжарден, Пьер Нинэ, Фату Н’Диайе, Наташа Линдинжер, Владимир Иорданов, Жиль Коэн Балла Хабиб Дембеле, Иван Франек, Пол Уайт, Эмиль Абоссоло Мбо

Музыка: Анна-Софи Вернаэйэн