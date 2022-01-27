Агент 117. Из Африки с любовью
Режиссер:Николя Бедос
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Жан-Франсуа Алин, Николя Бедос, Жан Брюс
В ролях:Жан Дюжарден, Пьер Нинэ, Фату Н’Диайе, Наташа Линдинжер, Владимир Иорданов, Жиль Коэн Балла Хабиб Дембеле, Иван Франек, Пол Уайт, Эмиль Абоссоло Мбо
Музыка:Анна-Софи Вернаэйэн
В ролях:Жан Дюжарден, Пьер Нинэ, Фату Н’Диайе, Наташа Линдинжер, Владимир Иорданов, Жиль Коэн Балла Хабиб Дембеле, Иван Франек, Пол Уайт, Эмиль Абоссоло Мбо
Музыка:Анна-Софи Вернаэйэн
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 января 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:27 января 2022
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