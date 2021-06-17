Аффект

Режиссер: Энейл Кария

Жанры: Триллер.

Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства. До какой черты он готов дойти в своем бунте против правил, принятых в обществе?

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Руперт Джонс, Рита Калнеяс, Энейл Кария

В ролях: Бен Уишоу, Элли Хаддингтон, Сташа Хикс, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Пол Блэкуэлл, Хаммед Анимашон, Жасмин Джобсон, Лоуренс Спэллман, Райан Маккен

Музыка: Тудзико Норико