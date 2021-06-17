Аффект
Режиссер:Энейл Кария
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства. До какой черты он готов дойти в своем бунте против правил, принятых в обществе?
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Руперт Джонс, Рита Калнеяс, Энейл Кария
В ролях:Бен Уишоу, Элли Хаддингтон, Сташа Хикс, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Пол Блэкуэлл, Хаммед Анимашон, Жасмин Джобсон, Лоуренс Спэллман, Райан Маккен
Музыка:Тудзико Норико
В ролях:Бен Уишоу, Элли Хаддингтон, Сташа Хикс, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Пол Блэкуэлл, Хаммед Анимашон, Жасмин Джобсон, Лоуренс Спэллман, Райан Маккен
Музыка:Тудзико Норико
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:17 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:17 июня 2021
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