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Адам и Ева

Режиссер:Илья Фарфель
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.

Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Сергей Калужанов
В ролях:Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 марта 2024
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