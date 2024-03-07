Адам и Ева

Режиссер: Илья Фарфель

Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.

Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Сергей Калужанов

В ролях: Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина

