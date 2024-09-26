163368

9 секунд

Режиссер:Олег Штром
Жанры: Драма.

2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Марина Довгер
В ролях:Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров
Музыка:Алексей Рыбников
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 26 по 29 сентября
22:10 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 26 по 29 сентября
16:50 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 26 по 27 сентября
12:40 (250)
c 28 по 29 сентября
12:40 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 28 по 29 сентября
17:45 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?