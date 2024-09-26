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Режиссер: Олег Штром

Жанры: Драма.

2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Марина Довгер

В ролях: Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров

Музыка: Алексей Рыбников