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Режиссер:Олег Штром
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Марина Довгер
В ролях:Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров
Музыка:Алексей Рыбников
В ролях:Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров
Музыка:Алексей Рыбников
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2024
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