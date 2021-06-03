4 сапога и барсук
Режиссер:Гунхильд Энгер, Rune Spaans
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Мюзикл, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Мюзикл, Семейный.
Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь… пираты! И как хорошо, что они знают одного! Веселый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходят даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище.
Продолжительность:78 мин
Сценарий:Ёйстейн Долмен
В ролях:Джон Ф. Брунгот, Херман Сабадо, Пер Инге Торкельсен, Хайди Голдман, Энн Грете Прюс, Марика Энстад, Бартек Камински, Мимми Тамба, Кристин Гру, Hasse Hope
В ролях:Джон Ф. Брунгот, Херман Сабадо, Пер Инге Торкельсен, Хайди Голдман, Энн Грете Прюс, Марика Энстад, Бартек Камински, Мимми Тамба, Кристин Гру, Hasse Hope
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 июня 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:03 июня 2021
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