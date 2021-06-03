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4 сапога и барсук

Режиссер:Гунхильд Энгер, Rune Spaans
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Мюзикл, Семейный.

Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь… пираты! И как хорошо, что они знают одного! Веселый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходят даже до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище.

Продолжительность:78 мин
Сценарий:Ёйстейн Долмен
В ролях:Джон Ф. Брунгот, Херман Сабадо, Пер Инге Торкельсен, Хайди Голдман, Энн Грете Прюс, Марика Энстад, Бартек Камински, Мимми Тамба, Кристин Гру, Hasse Hope
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 3 по 4 июня
12:05 (150 р.)
c 5 по 6 июня
12:05 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 3 по 4 июня
10:55 (150 р.)
ГалактикаЗал 1
c 3 по 6 июня
14:00 (от 300 Р)
c 7 по 9 июня
14:00 (от 250 Р)
Северное сияниеДетский зал
4 июня
11:50 (200)
13:40 (200)
15:30 (200)
c 5 по 6 июня
11:50 (200)
13:40 (300)
15:30 (300)
c 7 по 9 июня
11:50 (200)
13:40 (200)
15:30 (200)

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