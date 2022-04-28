1941. Крылья над Берлином Режиссер: Константин Буслов

Жанры: Боевик, Военный. История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Анатолий Усов, Алексей Бородачёв, Константин Буслов

В ролях: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Леонела Мантурова Сергей Гилев, Евгений Антропов, Николай Козак, Владимир Тяптушкин, Степан Белозеров

Музыка: Сергей Штерн Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 28 апреля 2022

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