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1941. Крылья над Берлином

Режиссер:Константин Буслов
Жанры: Боевик, Военный.

История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Анатолий Усов, Алексей Бородачёв, Константин Буслов
В ролях:Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Леонела Мантурова Сергей Гилев, Евгений Антропов, Николай Козак, Владимир Тяптушкин, Степан Белозеров
Музыка:Сергей Штерн
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:28 апреля 2022
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