14+ Продолжение

Режиссер: Андрей Зайцев

Жанры: Мелодрама.

История взросления Леши, которому исполнилось 18 лет. Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Андрей Зайцев

В ролях: Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин, Анна Рудь, Алексей Филимонов, Сергей Габриэлян, Александр Кононец

