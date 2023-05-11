14+ Продолжение
Режиссер:Андрей Зайцев
Жанры: Мелодрама.
Жанры: Мелодрама.
История взросления Леши, которому исполнилось 18 лет. Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.
Продолжительность:133 мин
Сценарий:Андрей Зайцев
В ролях:Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин, Анна Рудь, Алексей Филимонов, Сергей Габриэлян, Александр Кононец
В ролях:Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин, Анна Рудь, Алексей Филимонов, Сергей Габриэлян, Александр Кононец
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:11 мая 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:11 мая 2023
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