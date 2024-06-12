10 жизней

Режиссер: Крис Дженкинс

Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Крис Дженкинс, Эш Брэннон, Кен Синнамон

В ролях: Мо Гиллиган, Симон Эшли, Софи Оконедо, Зейн Малик, Дилан Ллевелин, Джереми Свифт, Билл Найи

Музыка: Том Хоу, Джеф Дзанелли