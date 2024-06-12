10 жизней
Режиссер:Крис Дженкинс
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.
Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Крис Дженкинс, Эш Брэннон, Кен Синнамон
В ролях:Мо Гиллиган, Симон Эшли, Софи Оконедо, Зейн Малик, Дилан Ллевелин, Джереми Свифт, Билл Найи
Музыка:Том Хоу, Джеф Дзанелли
В ролях:Мо Гиллиган, Симон Эшли, Софи Оконедо, Зейн Малик, Дилан Ллевелин, Джереми Свифт, Билл Найи
Музыка:Том Хоу, Джеф Дзанелли
Производство:Великобритания, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июня 2024
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