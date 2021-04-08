100% волк
Режиссер:Алекс Стадерманн
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Фин Эдквист, Рэналд Аллан, Дэвид Брин
В ролях:Илай Суинделлс, Самара Уивинг, Джай Кортни, Руперт Дегас, Риз Дэрби, Джерра Райт-Смит, Джейн Линч, Адриан Дафф, Лорен Грэй, Акмаль Сале
Музыка:Эш Гибсон Грег
В ролях:Илай Суинделлс, Самара Уивинг, Джай Кортни, Руперт Дегас, Риз Дэрби, Джерра Райт-Смит, Джейн Линч, Адриан Дафф, Лорен Грэй, Акмаль Сале
Музыка:Эш Гибсон Грег
Производство:Австралия, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:08 апреля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:08 апреля 2021
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