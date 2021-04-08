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100% волк

Режиссер:Алекс Стадерманн
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Фин Эдквист, Рэналд Аллан, Дэвид Брин
В ролях:Илай Суинделлс, Самара Уивинг, Джай Кортни, Руперт Дегас, Риз Дэрби, Джерра Райт-Смит, Джейн Линч, Адриан Дафф, Лорен Грэй, Акмаль Сале
Музыка:Эш Гибсон Грег
Производство:Австралия, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:08 апреля 2021
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ГалактикаЗал 1
c 12 по 14 апреля
10:10 (от 150 Р)
c 15 по 18 апреля
12:20 (от 200 Р)
c 19 по 21 апреля
12:20 (от 150 Р)
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 14 апреля
14:45 (200 р.)
c 15 по 16 апреля
16:10 (300 р.)
c 17 по 18 апреля
10:40 (200 р.)
16:10 (300 р.)
АврораОсновной зал
14 апреля
18:50 (200)
c 15 по 16 апреля
10:55 (150)
14:55 (150)
c 17 по 18 апреля
10:55 (200)
14:55 (200)
c 19 по 21 апреля
10:55 (150)
14:55 (150)
Северное сияниеДетский зал
14 апреля
c 15 по 16 апреля
11:50 (200)
14:00 (200)
c 17 по 18 апреля
11:50 (200)
14:00 (300)
c 19 по 21 апреля
11:50 (200)
14:00 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
14 апреля
13:50 (140 р.)
c 15 по 16 апреля
13:20 (140 р.)
c 17 по 18 апреля
13:20 (220 р.)
19 апреля
13:20 (140 р.)
20 апреля
13:20 (150 р.)
21 апреля
13:20 (140 р.)
Северное сияниеБордовый зал
14 апреля
12:50 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 15 по 16 апреля
10:50 (150)
c 17 по 18 апреля
10:50 (200)
c 19 по 21 апреля
10:50 (150)

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