100% волк Режиссер: Алекс Стадерманн

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный. Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Фин Эдквист, Рэналд Аллан, Дэвид Брин

В ролях: Илай Суинделлс, Самара Уивинг, Джай Кортни, Руперт Дегас, Риз Дэрби, Джерра Райт-Смит, Джейн Линч, Адриан Дафф, Лорен Грэй, Акмаль Сале

Музыка: Эш Гибсон Грег Производство: Австралия, Бельгия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 08 апреля 2021

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